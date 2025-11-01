Fußball-Landesklasse 5: Mit einem überzeugenden 4:0 (2:0) ging der BSV Halle-Ammendorf II von Trainer Marcus Niemeier aus dem Spiel mit dem FC Halle-Neustadt vom Platz.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 37 Besuchern des Stadions der Waggonbauer geboten. Die Hallenser setzten sich deutlich mit 4:0 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Neustadt durch.

In Minute 21 schoss Felix Schmidt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lennart Klein der Torschütze (35.).

BSV Halle-Ammendorf II liegt in Minute 35 2:0 vorn

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 63: Halle-Ammendorf traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Stanley Agwu ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 9

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der BSV Halle-Ammendorf II steckte einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Fredrick Geißler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:0 verfestigte (77.). Damit war der Erfolg der Hallenser entschieden. Der BSV Halle-Ammendorf II hat sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf II – FC Halle-Neustadt

BSV Halle-Ammendorf II: Himstedt – Klein, Kunze, Agwu (77. Kanditt), Kirchbach, Gonzalez Sospedra (62. Walter), M. R. Beyer (46. R. Beyer), Schmidt (68. Hanke), Geißler, Keitel (80. Neubert), Große

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Halibei (66. Belay Weldemichael), Stolle, Abdulrahman (68. Al-Hamdi), Keunang (57. Ali Yusuf), Zuleger (66. Barghan), Zavoloka, Hardt, Tinto, Teklay (57. Manga), Müller

Tore: 1:0 Felix Schmidt (21.), 2:0 Lennart Klein (35.), 3:0 Stanley Agwu (63.), 4:0 Fredrick Geißler (77.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Marcel Klein, Alexander Thom; Zuschauer: 37