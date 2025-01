Der SV Einheit Bernburg erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 108 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den FC Halle-Neustadt.

Bernburg/MTU. Im Spiel zwischen Bernburg und Halle-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Bernburg.

Cletus Moh traf für den FC Halle-Neustadt in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bernburger revanchieren: In Minute 57 wurde das Gegentor durch Julian Steckhan erzielt.

Minute 57 SV Einheit Bernburg auf Augenhöhe mit FC Halle-Neustadt – 1:1

Unentschieden. Bernburgs Tim Apel konnte seinem Team in Minute 68 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Einheit Bernburg musste zweimal Gelb hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Einheit Bernburg noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Sebastian Fischer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Bernburger entschieden. Der SV Einheit Bernburg hat sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FC Halle-Neustadt

SV Einheit Bernburg: Käding – Apel (90. Schwarz), Kathe (46. Fischer), Schule, Kuhn, Wendel, Dolg, Krüger (80. Schaaf), Krug, Steckhan, Reinke (24. Shami)

FC Halle-Neustadt: Al Hasan – Keunang, Tinto, Kastrati (55. Regener), Al-Hamdi (83. Bachirou), Zuleger, Moh (46. Halibei), Wendorff (59. Ali Yusuf), Hardt, Trolli, Trolli

Tore: 0:1 Cletus Moh (15.), 1:1 Julian Steckhan (57.), 2:1 Tim Apel (68.), 3:1 Sebastian Fischer (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 108