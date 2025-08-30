Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Am Samstag haben sich der Zörbiger FC und der FC Hettstedt eine aufregende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Oliver Kleewein für Zörbig traf und in Minute 17 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Zörbiger legten in der 41. Spielminute nach. Diesmal war Tom Gansen der Torschütze.

2:0 Vorsprung für Zörbiger FC – Minute 41

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Tom Wienholz, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Hettstedter zu erreichen (90.+3). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Brenner, Oertel, Seliger, Matthias, Lindemann (46. Hempel), Schmidt, Gansen, Kleewein (46. Ruschke), Deidok, Janders

FC Hettstedt: Meinicke – Kosko, Kemnitz (75. Lettau), Döring, Lettau, Svitiukha, Krey, Stein (46. Krey), Mühlenberg, Prokhorenko (70. Uhlig), Wienholz

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85