Der 1. SV Sennewitz unter Leitung von Coach Sebastian Thiele feierte ein überlegenes Ergebnis über den BSV Halle-Ammendorf II mit einem 5:1 (2:1) in der Fußball-Landesklasse 5-Partie.

Petersberg/MTU. Die Petersberger haben am Samstag dem Rivalen aus Halle-Ammendorf ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:1) gingen sie vom Platz.

Schon kurz nach Spielstart schoss John Viany Bukenya das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Petersberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 25 wurde das zweite Tor durch Lucas Seidewitz erzielt.

1. SV Sennewitz liegt in Minute 25 2:0 vorn

Es lief nicht gut für den BSV Halle-Ammendorf II. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, das Match war jedoch verloren. John Viany Bukenya traf für Sennewitz in Minute 51 und Lucas Seidewitz in Minute 61. Spielstand 4:1 für den 1. SV Sennewitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz musste einmal Gelb hinnehmen. Der BSV Halle-Ammendorf II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits. Eine Gelbe kam noch oben drauf.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Luca Joaquin Lorenz (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 5:1 verließen die Petersberger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – BSV Halle-Ammendorf II

1. SV Sennewitz: Görke – Berner (61. Aldkhawi), Von Cieminski, Lorenz, Boettcher, Aleithe, Kasten, Klinge, Seidewitz, Gerlach (75. Hartwig), Bukenya

BSV Halle-Ammendorf II: Behrendt – Klein, Schieritz (46. Schmidt), Walter, Saul, Thurm (53. Beyer), Kanditt, Ihezuru (46. Gonzalez Sospedra), Kirchbach (71. Unger), Geißler (53. Beyer), Piven

Tore: 1:0 John Viany Bukenya (6.), 2:0 Lucas Seidewitz (25.), 2:1 Stefan Kirchbach (45.), 3:1 John Viany Bukenya (51.), 4:1 Lucas Seidewitz (61.), 5:1 Luca Joaquin Lorenz (90.+2); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Hendrik Miekautsch, Olaf Friedrich; Zuschauer: 36