Eine bittere Schlappe erlitt der SV Höhnstedt an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintra. Lüttchendorf. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 143 Zuschauern mit 1:5 (0:4).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Felix Schlegel für Lüttchendorf traf und nach nur sieben Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Alexander Gründler (11.) erzielt wurde.

Minute 11: SV Höhnstedt mit 0:2 im Rückstand

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Balashov, Schauer, Mergner, Matz, Rickert, Dressel (80. Häsler), Schulz, Aschenbach (89. Hage), Göring, Ruckhardt (63. Raase)

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog (72. Hajdarpasic), Schulze, Gerlach (80. Jankowski), Petraj (77. Obeid), Schlegel, Stoye, Fiebiger, Siebenhühner, Gründler, Kalalib Alshabi

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143