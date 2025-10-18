Klar unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintra. Lüttchendorf vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Beobachter auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) einstecken musste.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Felix Schlegel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (7.). Die Mansfelder legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Alexander Gründler der Torschütze (11.).

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Mansfelder brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Christian Bölke im gegnerischen Tor. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Vincent Matz den Ball über die Torlinie bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Höhnstedt erlangte (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Mergner, Ruckhardt (63. Raase), Aschenbach (89. Hage), Matz, Schauer, Schulz, Balashov, Dressel (80. Häsler), Göring, Rickert

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Schlegel, Petraj (77. Obeid), Siebenhühner, Gerlach (80. Jankowski), Kalalib Alshabi, Stoye, Schulze, Horlbog (72. Hajdarpasic), Gründler, Fiebiger

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143