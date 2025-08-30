Ein 1:1 (1:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FC Halle-Neustadt und SV Romonta 90 Stedten ist auf Augenhöhe geendet.

Cletus Moh (FC Halle-Neustadt) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

83. Minute FC Halle-Neustadt gleichauf mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

In der 74. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt steckte einmal Gelb ein. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Marcell Siedler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Mansfelder Team erzielte (83.). In Spielminute 83 handelte sich der FC Halle-Neustadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Romonta 90 Stedten

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Tinto, Müller, Hardt, Zuleger, Tilahun, Abdulrahman (86. Rssom), Keunang, Manga (80. Regener), Belay Weldemichael (52. Al-Hamdi), Moh (49. Teklay)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Kaschperk, Grünhage, Siedler, Schrötter, Böttger, Prenz (46. Merker), Müller, Thomas (55. Nachtwein), Bielig, Lindau

Tore: 1:0 Cletus Moh (18.), 1:1 Marcell Siedler (83.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Karsten Bukvic, Charlott Ziehm; Zuschauer: 35