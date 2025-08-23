Fußball-Landesklasse 5: Der Heimbonus half dem SV Romonta 90 Stedten am Samstag nicht, als er sich vor 45 Fans mit 0:3 (0:0) gegen den SSV 90 Landsberg geschlagen geben musste.

0:3 – SV Romonta 90 Stedten verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV 90 Landsberg

Seegebiet Mansfelder Land/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Daniel Stache. Der Trainer von Stedten musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:0)-Niederlage gegen Landsberg beobachten.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Robin Knobloch (Zeitz) zwei Gelbe Karten an die Mansfelder (32., 45.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Maik Stryjakowski (SSV 90 Landsberg) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 61, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Landsberger legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Lucas Schlesier der Torschütze (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Seegebiet Mansfelder Land

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 1

SV Romonta 90 Stedten sieht sich 0:2 im Rückstand – 88. Minute

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Benjamin Rappe (Landsberg) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 3:0 verließen die Landsberger den Platz als Sieger. Die Mansfelder sind auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Romonta 90 Stedten – SSV 90 Landsberg

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Merker, Jüttner (73. Schrötter), Höher, Böttger, Thomas (73. Nachtwein), Kaschperk, Lindau, Grünhage, Bielig, Siedler (84. Prenz)

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Stryjakowski (77. George), Diallo (63. Schlesier), Neumann (12. Reuschel), Rappe, Knorr (61. Knaut), Kleeblatt, Köhler, Voß, Berbig, Scheller

Tore: 0:1 Maik Stryjakowski (61.), 0:2 Lucas Schlesier (88.), 0:3 Benjamin Rappe (90.+1); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Falk Iser, Sebastian Kriese; Zuschauer: 45