Dem SV GOLPA gelang es am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den Dessauer SV 97 I mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 125 Zuschauer waren live dabei.

Gräfenhainichen/MTU. Die 125 Besucher des Stadions Zschornewitz haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Möhlauer besiegten die Gäste aus Dessau mit 4:1 (2:1) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Simon Frank Thiecke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Die Möhlauer legten in der 44. Minute nach. Wieder war Thiecke der Torschütze.

Simon Frank Thiecke kickt SV GOLPA in 2:0-Führung – 44. Minute

Es lief nicht gut für den Dessauer SV 97 I. In Minute 45 schaffte es Spieler Nummer 11 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Julian Schmidt traf für GOLPA in Minute 48. Spielstand 3:1 für den SV GOLPA.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.06.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 30

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Fabian Kästner kam rein für Julian Schmidt und Tom Scholtbach für Simon Frank Thiecke. Auf der Gastseite sprangen Matin Yousef für Luca Maximilian Dieckow und Philipp Markert für Mutee Abdulkarim ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das finale Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Fabian Kästner den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Erfolg der Möhlauer entschieden. Der SV GOLPA sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – Dessauer SV 97 I

SV GOLPA: Frenzel – Neumann, Micklisch, Götz, Kuhne (85. Werner), Reichmann (85. Schönerstedt), J. Schmidt (61. Kästner), Jänicke (80. Schröter), Thiecke (66. Scholtbach), L. F. Schmidt, Krause

Dessauer SV 97 I: Berger – Eckersberg, Abdulkarim (68. Markert), Von Klöden (46. Kamschütz), Jornitz (46. Malende), Schweininger, Merkel, Berger, Zabel (82. Thiele), Dieckow (60. Yousef), Brenner

Tore: 1:0 Simon Frank Thiecke (9.), 2:0 Simon Frank Thiecke (44.), 2:1 Mutee Abdulkarim (45.+1), 3:1 Julian Schmidt (48.), 4:1 Fabian Kästner (76.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 125