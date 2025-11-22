Fußball-Landesklasse 4: Am Samstag setzte sich der Gastgeber SV Eintracht Elster vor 45 Zuschauern gegen den SV Seegrehna mit einem souveränen 7:1 (4:0) durch.

Zahna-Elster/MTU. Die Zahna-Elsteraner haben am Samstag dem Gegner aus Seegrehna souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (4:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Philipp Schneider für Elster traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna musste einmal Gelb hinnehmen (8.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Lennox Witzel den Ball ins Netz (11.).

11. Minute: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Dann verbuchten die Zahna-Elsteraner noch einen Erfolg. Ivan Lavrov schoss und traf in der 21. Minute. Zu all dem Jammer lenkte der Wittenberger den Ball in der 34. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Schneider schoss und traf in Minute 47 zum zweiten Mal, gefolgt von Maurice Witzel und Ivan Lavrov (65., 70.). Spielstand 7:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hendrik Kruse den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein ehrenrettendes Tor für die Elf aus Seegrehna erlangte (77.). Der SV Eintracht Elster hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Seegrehna

SV Eintracht Elster: Juhasz – T. Richter, Schneider, L. Witzel (70. Donath), Schutzsch (82. Jahn), Engelhardt (63. Schüler), Dietze, Lavrov, Kase, Schuschke, M. Witzel

SV Seegrehna: Janihsek – Kruse, Poppe (86. Henke), Trenkel (65. Eigendorf), Schüler, Jäckel, Raiskup, Geißler (79. Kohl), Thauer, Stark, Gäbelt

Tore: 1:0 Philipp Schneider (8.), 2:0 Lennox Witzel (11.), 3:0 Ivan Lavrov (21.), 4:0 Martin Jäckel (34.), 5:0 Philipp Schneider (47.), 6:0 Maurice Witzel (65.), 7:0 Ivan Lavrov (70.), 7:1 Hendrik Kruse (77.); Schiedsrichter: Vincent Jochen Schildhauer (Wittenberg); Assistenten: Justus Kott, Justin Geese; Zuschauer: 45