Am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Blau-Rot Pratau vor 58 Zuschauern über einen soliden 5:3 (1:2)-Erfolg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf freuen.

Jeremy Noel Alter (SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Paul Jentzsch den Ball ins Netz (13.).

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Wittenberger zum Zug: Daniel Gallin verschaffte seinem Team vier weitere Tore (41., 61., 68., 80.). Die Wittenberger blieben ihnen auf den Fersen. Max Odenthal schoss und traf in Spielminute 85. Spielstand 4:3 für den SV Blau-Rot Pratau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der SV Blau-Rot Pratau steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Maik Göhlert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 verfestigte (90.+1). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse (82. Krohn), Gässler, Steiner (89. Lehniger), Göhlert, Mainka, Al Fadel Al Mahamid, Schönebeck, Bullert (46. Bilke), Gallin, Hartkopf

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Alter, Jentzsch, Koppe, Winter, Brückner (22. Räbiger), Mende, Sprenger, Tietel, Heinze (58. Brückner), Elmenthaler

Tore: 0:1 Jeremy Noel Alter (12.), 0:2 Paul Jentzsch (13.), 1:2 Daniel Gallin (41.), 2:2 Florian Gässler (61.), 3:2 Florian Gässler (68.), 4:2 Florian Gässler (80.), 4:3 Max Odenthal (85.), 5:3 Maik Göhlert (90.+1); Schiedsrichter: Tobias Bendel (Eilenburg); Assistenten: Maximilian Helmschmied, Rene Nordmann; Zuschauer: 58