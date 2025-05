Dem SV Blau-Rot Pratau glückte es am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf mit 5:3 (1:2) zu besiegen. 58 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wittenberg/MTU. Am Samstag haben sich der SV Blau-Rot Pratau und der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (1:2).

Jeremy Noel Alter (SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf) netzte zwölf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger legten nur wenige Minuten später nach. Diesmal war Paul Jentzsch der Torschütze (13.).

Der SV Blau-Rot Pratau war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Daniel Gallin verschaffte seinem Team vier weitere Tore (41., 61., 68., 80.). Die Wittenberger nahmen aber nochmal Anlauf. Max Odenthal traf in Minute 85. Spielstand 4:3 für den SV Blau-Rot Pratau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Rot Pratau musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende des Duells sollte es dem SV Blau-Rot Pratau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Maik Göhlert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 ausbaute (90.+1). Damit war der Sieg der Wittenberger gesichert. Die Wittenberger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Steiner (89. Lehniger), Al Fadel Al Mahamid, Bullert (46. Bilke), Schönebeck, Göhlert, Hartkopf, Gässler, Gallin, Mainka, Höse (82. Krohn)

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Elmenthaler, Jentzsch, Brückner (22. Räbiger), Sprenger, Tietel, Alter, Heinze (58. Brückner), Koppe, Winter, Mende

Tore: 0:1 Jeremy Noel Alter (12.), 0:2 Paul Jentzsch (13.), 1:2 Daniel Gallin (41.), 2:2 Florian Gässler (61.), 3:2 Florian Gässler (68.), 4:2 Florian Gässler (80.), 4:3 Max Odenthal (85.), 5:3 Maik Göhlert (90.+1); Schiedsrichter: Tobias Bendel (Eilenburg); Assistenten: Maximilian Helmschmied, Rene Nordmann; Zuschauer: 58