Dem SV Blau-Rot Coswig glückte es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Seegrehna mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 48 Zuschauer waren live dabei.

Coswig/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 48 Besuchern auf dem Sportplatz Lerchenfeld geboten. Die Coswiger waren den Gästen aus Seegrehna mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jan-Erik Bergt für Coswig traf und nach nur zwei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Coswiger waren aber noch nicht fertig: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Jean-Pascal Körner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

SV Blau-Rot Coswig führt mit 2:0 – Minute 42

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (82.). Mit 3:0 verließen die Coswiger den Platz als Sieger. In Spielminute 86 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Coswiger haben sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Seegrehna

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, J. Seifert, Kuschert, Ristok, Guroll (85. Kanzenbach), Körner (78. Fischer), Scheller, Bergt, Weber (88. M. Seifert), Hoffmann (71. Ziem)

SV Seegrehna: Janihsek – Jäckel, Thauer, Furchner (57. Fricke), Gäbelt, Böhme (30. Schenke), Raiskup (78. Poppe), Kruse, Ruprecht, Geißler, Schüler

Tore: 1:0 Jan-Erik Bergt (2.), 2:0 Jean-Pascal Körner (42.), 3:0 Jan-Erik Bergt (82.); Schiedsrichter: Theo Schulz (Kemberg); Assistenten: Justus Kott, Mario Bischoff; Zuschauer: 48