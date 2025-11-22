Ergebnis 12. Spieltag SV Allemannia 08 Jessen holt sich engen Triumph gegen TuS Kochstedt mit 1:0
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Allemannia 08 Jessen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TuS Kochstedt.
Jessen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Allemannia 08 Jessen und TuS Kochstedt mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 40 Zuschauer waren in der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 live dabei.
Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Florian Peinl den Gastgeber in Führung (58.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Jessen
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 12
Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – TuS Kochstedt
SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick, Peinl (80. Schüler), Alalawi (90. Michalke), Sachse, Olexy, Krause, Heinrich, Heinze (90. Böhme), J. Michlick, Quinque (78. Winter)
TuS Kochstedt: Rech – Ihbe, Streuber, Zuchowski (62. Böhme), Richter, Friedrich, Strokosch, Karbath, Krieg (56. Hajowsky), Krüger, Zuchowski
Tore: 1:0 Florian Peinl (58.); Schiedsrichter: Dustin Thiele (Dommitzsch); Assistenten: Alfred Hönemann, Olaf Berger; Zuschauer: 40