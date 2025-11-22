Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem SV Allemannia 08 Jessen ein 1:0 (0:0)-Triumph über den TuS Kochstedt.

SV Allemannia 08 Jessen holt sich engen Triumph gegen TuS Kochstedt mit 1:0

Jessen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Allemannia 08 Jessen und TuS Kochstedt mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 40 Zuschauer waren in der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Florian Peinl den Gastgeber in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Der SV Allemannia 08 Jessen sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – TuS Kochstedt

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – M. Michlick, Peinl (80. Schüler), Alalawi (90. Michalke), Sachse, Olexy, Krause, Heinrich, Heinze (90. Böhme), J. Michlick, Quinque (78. Winter)

TuS Kochstedt: Rech – Ihbe, Streuber, Zuchowski (62. Böhme), Richter, Friedrich, Strokosch, Karbath, Krieg (56. Hajowsky), Krüger, Zuchowski

Tore: 1:0 Florian Peinl (58.); Schiedsrichter: Dustin Thiele (Dommitzsch); Assistenten: Alfred Hönemann, Olaf Berger; Zuschauer: 40