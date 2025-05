Dem SV 1922 Pouch-Rösa glückte es am 27. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Victoria Wittenberg mit 4:1 (2:1) zu besiegen. 36 Zuschauer waren live dabei.

Die 36 Besucher auf dem Sportplatz Pouch haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Muldestauseer schlugen das Team aus Wittenberg mit 4:1 (2:1) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Marc-Steven Rocktäschel das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1922 Pouch-Rösa musste einmal Gelb hinnehmen (11.). Der FC Victoria Wittenberg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Andreas Wappler. Die Muldestauseer legten in der 25. Minute nach. Diesmal war Ronaldinho Francisco Robalo der Torschütze.

SV 1922 Pouch-Rösa in Minute 25 2:0 in Führung

Es sah nicht gut aus für den FC Victoria Wittenberg. In Minute 35 schaffte es Spieler Nummer 18 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Serhii Siverchuk traf für Pouch-Rösa in Minute 66. Spielstand 3:1 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 27

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der FC Victoria Wittenberg steckte noch einmal Gelb ein.

In Minute 77 fiel der finale Treffer der Partie. 32 Minuten nach Anpfiff gelang es Oleksandr Synovyd, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:1 zu erweitern (77.). In Spielminute 78 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – FC Victoria Wittenberg

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba, Robalo (46. Hänisch), Kunyk, Siverchuk (70. Müller), Gentil Da Cunha, Quilitzsch (70. Hulovych), Richter (46. Sickert), Synovyd, Rocktäschel, Paschos (79. Wittig)

FC Victoria Wittenberg: Müller – Lehmann, Körnig, Dorn, Müller, Müller, Steudel, Arlt, Hüller, Thöner, Huth

Tore: 1:0 Marc-Steven Rocktäschel (5.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (25.), 2:1 Michael Müller (35.), 3:1 Serhii Siverchuk (66.), 4:1 Oleksandr Synovyd (77.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Jan Müller, Sascha Ließmann; Zuschauer: 36