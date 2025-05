Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Siena - Er gilt im Radsport als das größte Versprechen seit Tadej Pogacar, und mit seinem Coup von Siena hat Isaac del Toro bereits Geschichte geschrieben. Entsprechend groß war der Jubel in seiner Heimat. „Historischer Tag für den mexikanischen Radsport“, schrieb die Sportzeitung „Record“, nachdem der 21-Jährige als erster Mexikaner in der 116-jährigen Geschichte des Giro d'Italia ins Rosa Trikot gefahren war.

So richtig glauben konnte es der Youngster, der auf der schweren neunten Etappe hinter Superstar Wout van Aert das Ziel erreicht hatte, selbst kaum. „Als Kind wollte jeder dieses Trikot tragen, und nun habe ich es. Das ist unglaublich für mich“, sagte del Toro, der erst seine zweite große Rundfahrt bestreitet.

Vom Giro-Triumph mag „Torito“ noch nicht sprechen. „Mal sehen, wie es in der dritten Woche läuft.“ Für Ex-Sieger Egan Bernal wäre das aber keine Überraschung mehr: „Er ist sehr intelligent, bewegt sich gut. Für mich ist er einer der besten hier“, lobte der Kolumbianer.

Mit 15 Jahren nach Europa

Hochbegabt ist del Toro allemal. Mit 15 Jahren verließ er einst die Heimat, um in Europa seinen Profitraum zu verwirklichen. 2023 gewann er im Alter von 19 Jahren die Tour de l'Avenir, was quasi die Frankreich-Rundfahrt für die Nachwuchsprofis ist - so wie einst auch Pogacar vor ihm. Seine offensive Fahrweise ähnelt der des Weltmeisters. Im gleichen Rennstall wie der slowenische Ausnahmekönner fährt del Toro beim UAE-Team bereits.

Dort wollen sie ihn eigentlich behutsam aufbauen und haben ihn mit einem Langfrist-Vertrag bis 2029 ausgestattet. Beim Giro war del Toro nur als Helfer für Juan Ayuso oder Adam Yates vorgesehen. Nun hat er bereits mehr als eine Minute Vorsprung auf seine beiden Kollegen, auf den slowenischen Topfavoriten Primoz Roglic sind es gar 2:25 Minuten.

Pogacar gewann mit 21 die Tour

Manchmal geht alles viel schneller als geplant, so wie bei Pogacar, der mit 21 die Tour de France gewann. Vergleiche mit dem Superstar lehnen sie bei UAE aber entschieden ab. „Es gibt nur einen Tadej, und wir müssen Isaac Zeit geben, sich zu entwickeln“, sagt UAE-Manager Joxean Fernandez.

Sein Heimatland hat er jedenfalls zurück auf die Radsport-Landkarte gebracht. Raul Alcala gewann mal zwei Etappen bei der Tour de France, aber das ist schon über 30 Jahre her.