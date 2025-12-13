Der SV Seegrehna sicherte sich am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa.

Wittenberg/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV Seegrehna und SV 1922 Pouch-Rösa. 51 Zuschauer verfolgten das Spiel in Sportstätte Gebrüder Grabsch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch in der zweiten Halbzeit blieben alle Bemühungen erfolglos. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Trenkel, Fricke (90. Furchner), Kruse, Arendt (86. Kohl), Gäbelt, Thauer, Geißler, Ruprecht, Schüler, Schenke (46. Eigendorf)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Bacurim, Ersed, Sickert, Tale, Wittig, Richter, Gentil Da Cunha, Hänisch, Robalo, Da Silva Semedo

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51