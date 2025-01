Am 7 Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem SV GOLPA ein 3:2 (0:1)-Heimsieg über den SV Dessau 05 II.

Möhlau/MTU. Der SV GOLPA und der SV Dessau 05 II haben sich am Samstag in einem fesselnden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (0:1).

Julian Bittner traf für den SV Dessau 05 II in Minute 18 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Dessauer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Lukas Kuhne der Torschütze (51.).

1:1 im Duell zwischen SV GOLPA und SV Dessau 05 II – 51. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Kevin Götz/GOLPA (73.), gefolgt von Jan Kai Hoffmann (SV Dessau 05 II) in Minute 85. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.10.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 7

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Kuhne den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus GOLPA sicherte (89.). Der SV GOLPA hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Dessau 05 II

SV GOLPA: Birken – Thiecke (66. Werner), L. F. Schmidt (90. Beutler), Kuhne, Micklisch, Scholtbach (46. Schulze), Götz, Reichmann, Kästner (88. Schröter), Krause, Schönerstedt (66. Jänicke)

SV Dessau 05 II: Heimberg – Krüger, Kuczkowiak, Gaedke (46. Chebbah), Herro (60. Toma), Chebbah, Apel (46. Hoffmann), Baumgart, Bittner, Bergt (80. Dietrich), Hobohm

Tore: 0:1 Julian Bittner (18.), 1:1 Lukas Kuhne (51.), 2:1 Kevin Götz (73.), 2:2 Jan Kai Hoffmann (85.), 3:2 Lukas Kuhne (89.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Benjamin Händler, Andreas Sturm; Zuschauer: 56