In der Schweiz geht es für die DFB-Frauen bei der EM ins Auftaktspiel gegen Polen. Der Kanzler lobt die mentale Stärke des Teams.

Turnier in der Schweiz

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) drückt den deutschen Frauen aus der Ferne die Daumen. Ein Stadionbesuch, wir hier beim Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid 2024 in London, ist momentan nicht geplant.

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Fußballerinnen für ihr Auftaktspiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz alles Gute gewünscht. „Die Mannschaft hat uns in der Vergangenheit oft wirklich mit tollem Angriffsfußball und auch toller mentaler Stärke begeistert“, sagte sein Sprecher Stefan Kornelius vor Journalisten in Berlin.

Der Bundeskanzler wünsche dem Trainer Christian Wück und der gesamten Mannschaft viel Glück und viel Erfolg, einen gelungenen Turnierauftakt und möglichst viele Tore. Die EM liege dem Bundeskanzler sehr am Herzen. Der Besuch eines Spiels in der Schweiz ist momentan nicht geplant, führte der Sprecher auf Nachfrage weiter aus. „Aber er wird's sehr intensiv verfolgen.“

Die deutschen Frauen bestreiten an diesem Abend (21.00 Uhr/ARD und DAZN) gegen Polen ihr erstes EM-Gruppenspiel.