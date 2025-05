Wittenberg/MTU. 1:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem FC Victoria Wittenberg und TuS Kochstedt. 7 Zuschauer verfolgten das Spiel im Arthur-Lambert-Stadion.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Norman Spröte (Leipzig) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie zwei Gelbe Karten an die Wittenberger (66., 70., 80.). Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Wittenberg. Sieben Minuten vor Schluss brachte Benjamin Witt den Gastgeber in Führung (83.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – TuS Kochstedt

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Theuerkorn, Thöner, Lehmann, Tann, Huth, M. Müller (85. Steiner), Witt, M. Müller (88. Hüller), C. Müller, Dorn (78. Jablonka)

TuS Kochstedt: Rosner – Zuchowski, Zuchowski, Streuber, Landgraf (53. Böhme), Hein (70. Schlichting), Resetaritz, Hajowsky, Böhler (82. Ihbe), Ziemba, Hensen

Tore: 1:0 Benjamin Witt (83.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Falk Theile, Rene Schwamberger; Zuschauer: 7