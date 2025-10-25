Eine herbe Schlappe erlitt der SV GOLPA an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SV Eintracht Elster. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 61 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Schneider den Ball ins Netz (7.).

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niclas Hennig. Damon Schüler konnte in Minute 45+3 einnetzen, Yannick Schüler in Minute 48 und Schneider legte in Minute 65 nach. Es lief nicht gut für den SV GOLPA. In Minute 70 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, die Ehre der Möhlauer zu bewahren, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 5:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Schneider (Elster) den Ball erneut über die Linie bringen (85.). Mit 6:1 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Eintracht Elster

SV GOLPA: Hennig – Vetter (61. Reiche), Krause, Götz (70. Werner), Reichmann, J. Schmidt, Micklisch, L. F. Schmidt, Schröter, Burmeister (77. Neuwirth), Schönerstedt (61. Rieschick)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (72. Witzel), Schüler, Witzel, Lavrov (51. Zoberbier), Schüler (56. Donath), Dietze, Kase (72. Jahn), Engelhardt (72. Schuschke), Schneider, Göbel

Tore: 0:1 Philipp Schneider (2.), 0:2 Philipp Schneider (7.), 0:3 Damon Schüler (45.+3), 0:4 Yannick Schüler (48.), 0:5 Philipp Schneider (65.), 1:5 Max Reiche (70.), 1:6 Philipp Schneider (85.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 61