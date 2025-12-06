Eine deutliche Schlappe erlitt die SG 1919 Trebitz an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen die SV Germania 08 Roßlau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 4 vor 40 Zuschauern mit 0:5 (0:2).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Elia Sven Lorenz für Roßlau traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Dessauer waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 29 wurde ein weiteres Tor durch Enrico Franzel erzielt.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lucas Klausnitzer traf gleich mehrmals – in Minute 52 und 57. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur fünf Minuten vor Schluss gelang es Franzel, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 auszubauen (85.).

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Germania 08 Roßlau

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Schneider (75. Höppner), Meene, Gröber, Poenicke, Bilke, Schütz, Krott, Kirschke, Oberländer

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Ruge, Marzian, Richter (55. Möbius), Müller (68. Krug), Seiffert (61. Reichardt), Fleischer (46. Hanke), Franzel, Klausnitzer, Lorenz (46. Michaelis), Mieth

Tore: 0:1 Elia Sven Lorenz (6.), 0:2 Enrico Franzel (29.), 0:3 Lucas Klausnitzer (52.), 0:4 Lucas Klausnitzer (57.), 0:5 Enrico Franzel (85.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Daniel König, Tim Langer; Zuschauer: 40