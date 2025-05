Nach einem fesselnden Duell haben sich der SV GOLPA und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag 2:5 (1:1) getrennt.

Daniel Michalke (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nur zwei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Jessener konterten in der 24. Minute. Diesmal war Fabian Kästner der Torschütze.

SV GOLPA Kopf an Kopf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 24

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV GOLPA steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Jannis Wilhelms/Jessen (56.), gefolgt von Konrad Schramm (SV Allemannia 08 Jessen) in Minute 70, Oskar Burmeister (SV GOLPA) in Minute 75 und Philip Olexy (SV Allemannia 08 Jessen) in Minute 76. Spielstand 4:2 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 27

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Schramm (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+1). Mit 5:2 verließen die Jessener den Platz als Sieger. Die Möhlauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Frenzel – Krause, Neumann (88. Schröter), Burmeister, Götz, Micklisch, Thiecke (67. Werner), Kästner (80. Schönerstedt), Kuhne, Schmidt, Jänicke (88. Reichmann)

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michalke, Olexy, Heinrich, Winter, Sachse (79. Askar), Wilhelms, Schramm, Kilian, Michlick, Ockler

Tore: 0:1 Daniel Michalke (2.), 1:1 Fabian Kästner (24.), 1:2 Jannis Wilhelms (56.), 1:3 Konrad Schramm (70.), 2:3 Oskar Burmeister (75.), 2:4 Philip Olexy (76.), 2:5 Konrad Schramm (90.+1); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Levis Benjamin Werner, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 76