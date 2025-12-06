Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unrühmlichen Endstand von 0:6 (0:3) verließ der FC Stahl Aken an diesem Wochenende den Woodward Elbesportpark in Aken. Der SV Eintracht Elster fuhr siegreich nach Hause.

Aken/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Daniel Arms hat am Samstag vor 12 Zuschauern im Woodward Elbesportpark ganze sechs Treffer einstecken müssen. Die Partie endete 0:6 (0:3).

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte nur eine Minute nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maurice Witzel (7.).

FC Stahl Aken sieht sich 0:2 im Rückstand – 7. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Nur sieben Minuten vor Abpfiff gelang es Damon Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:6 zu erweitern (83.).

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Franz (74. Korge), Mazurkevych (78. Voigt), Dreßler, Saalmann (62. Saliou), Ufer, Rehsack, Knauth, Abdul Awali, Wotschadlo, Kutscher (67. Müller)

SV Eintracht Elster: Juhasz – Schutzsch (76. Donath), Richter, Witzel (62. Schüler), Schneider, Engelhardt, Dietze, Lavrov (62. Göbel), Kase, Witzel, Schuschke

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12