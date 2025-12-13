Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 glückte dem FC Victoria Wittenberg ein 4:3 (3:1)-Heimsieg über den FC Stahl Aken.

Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Match haben sich der FC Victoria Wittenberg und der FC Stahl Aken am Samstag 4:3 (3:1) getrennt.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Andreas Thöner für Wittenberg traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Max Johannes Hellmer den Ball ins Netz (9.).

Tor Nummer drei schoss Tim Körnig für Wittenberg (41.). Die Partie blieb spannend. Christian Hüller (Wittenberg) traf in Minute 44. Andy Dreßler traf für Aken (48). Ronny Müller traf für Aken (78). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Riste Vurmo (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (85.). Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – FC Stahl Aken

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Wakrim, Witt, Körnig, M. Müller, C. Müller, Hüller (62. Vurmo), M. Müller, Kießling, Thöner, Arlt

FC Stahl Aken: Papsdorf – Ufer, Rzeznitzeck, Hellmer, Abdul Awali, Mazurkevych, Saalmann (87. Voigt), Dreßler, Knauth, Rehsack, Müller

Tore: 1:0 Andreas Thöner (4.), 1:1 Max Johannes Hellmer (9.), 2:1 Tim Körnig (41.), 3:1 Christian Hüller (44.), 3:2 Andy Dreßler (48.), 3:3 Ronny Müller (78.), 4:3 Riste Vurmo (85.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Marco Gentzsch, Mathias Kruse; Zuschauer: 8