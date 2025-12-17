Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den SV Seegrehna fuhr der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Wittenberg – Seegrehna: Nachdem der FC Victoria Wittenberg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Schon kurz nach Spielstart schoss Hendrik Kruse das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wittenberger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Andreas Thöner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

70. Minute FC Victoria Wittenberg auf Augenhöhe mit SV Seegrehna – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Christian Müller den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wittenberg sicherte (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann, Kießling (57. Arlt), Witt, Dorn, M. Müller (90. Filybah), M. Müller, Thöner, C. Müller, Hüller (3. Vurmo), Körnig

SV Seegrehna: Brandenburg – Schüler, Ruprecht, Stark, Kruse, Trenkel, Raiskup, Thauer, Böhme, Geißler, Jäckel

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27