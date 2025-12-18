Würzburg/Sandhausen - Der ehemalige Fußball-Profi Dennis Diekmeier hat seiner schwer krebskranken Tochter Delani mit rührenden Worten zum 15. Geburtstag gratuliert. „Du kämpfst. Du gibst alles. Und du verlierst dabei nie dich selbst. Das, was du in diesem letzten Jahr geleistet hast, ist mehr, als Worte je beschreiben können“, schrieb Diekmeier bei Instagram. „Ich bin so unfassbar stolz auf dich. Und ich bin noch stolzer, dein Papa zu sein.“ Egal, wie steinig der Weg sei – er gehe jeden Schritt mit ihr. „Immer an deiner Seite. Immer hinter dir. Immer für dich“, schrieb der ehemalige Fußballer vom Hamburger SV und SV Sandhausen.

Beim ältesten der vier Kinder von Dana und Dennis Diekmeier war im Januar ein Tumor an der Nebenniere diagnostiziert worden. Dieser wurde zwar operativ entfernt, doch kurz darauf entdeckten die Ärzte Metastasen in beiden Lungenflügeln. Zwischenzeitlich wurde Delani als Palliativpatientin eingestuft, doch die Eltern fanden neue Ärzte.

Strahlentherapie in „Iso-Haft“

In diesen Tagen wird die neue sogenannte Imaza-Therapie aus der Nuklearmedizin angewandt. Dabei wird ein radioaktives Mittel gespritzt, das von Tumorzellen aufgenommen wird. „Delani und ich sind seit Montag in der Uniklinik Würzburg. Die Therapie läuft und damit niemand Strahlen abbekommt außer Delani, ist sie in einem Zimmer in "Iso-Haft", wie sie sagt“, schrieb Delanis Mutter Dana Diekmeier Mitte der Woche bei Instagram. Durch Fenster können sich Mutter und Tochter zumindest sehen. „Wir hoffen, Ende der Woche nach Hause gehen zu dürfen“, schrieb Dana Diekmeier. „Drückt die Daumen für unser Weihnachtswunder.“

Delanis Mutter richtete am Geburtstag ebenfalls bewegende Worte an ihre Tochter. „Du hast in deinem jungen Leben schon so viel Mut, Kraft und Herz gezeigt. Auch an schweren Tagen hast du nie aufgehört zu lächeln, zu hoffen und du selbst zu bleiben“, schrieb sie. „Du bist stärker, als du manchmal glaubst, und schöner, als Worte es je beschreiben könnten.“ Sie wünsche Delani, dass das neue Lebensjahr ihr Licht, Hoffnung und viele kleine Wunder schenke. „Du bist nicht allein – wir gehen diesen Weg gemeinsam, Schritt für Schritt.“

Dass die neue Therapieform bei Delani anschlägt, war für die Familie die erste positive Nachricht nach langer Zeit. „Im Moment ist Delani unheilbar krank. Und wir hoffen, dass es ihr lange gut geht und es dann irgendwann irgendwas gibt, was man probieren kann, dass sie gesund macht“, sagte Dana Diekmeier vor wenigen Tagen in einem längeren Interview des Paares für die Sky-Reihe „Meine Geschichte“. „Du musst einfach das Beste draus machen und hoffen, dass das Wunder passiert und sie gesund wird.“