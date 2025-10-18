Eine Niederlage für den SV 1922 Pouch-Rösa besiegelte den 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II mit 2:3 (2:3).

Muldestausee/MTU. Der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II haben sich am Samstag gemessen und trennten sich 2:3 (2:3). Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Muldestauseer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verspielt. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball 24 Minuten nach Spielstart von Kai Strobel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Muldestauseern eine unerwartete Führung. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Ronaldinho Francisco Robalo (27.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa führt mit 2:0 – 27. Minute

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Nur fünf Spielminuten später konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Bitterfeld-Wolfener Elf erzielen (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Synovyd, Quilitzsch, Ersed, Shaba (61. Schubert), Wittek (61. Hänisch), Richter (76. Camara), Rocktäschel, Hulovych, Kunyk, Robalo (87. Wittig)

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Pabstmann (76. Kirchhoff), Chebbah (84. Csehil), Riediger, Strobel, Csehil (71. König), Pötzsch, Schneidewind, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Nelles (81. Cil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55