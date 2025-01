Dessau-Roßlau/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten das Team aus Seegrehna mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Luis Paul (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Dessauer (11.). Max Schweininger traf für den Dessauer SV 97 I in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seegrehna musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (63.). Der Dessauer SV 97 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Kegler. Die Dessauer legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Elshan Abaszada der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Abaszada den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (79.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden. Der Dessauer SV 97 I sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: M. Berger – Eckersberg (88. Malende), Kieseler, Richter (70. Abaszada), T. Berger, Zabel (82. Khalil), Brenner, Markert (86. Yousef), Merkel, Von Klöden, Schweininger (88. Kamschütz)

SV Seegrehna: Brandenburg – Jäckel, Fricke (46. Schenke), Stark, Ruprecht, Herold (67. Hesse), Schütz (46. Böhme), Geißler, Griedel, Schenke, Ruprecht (46. Gäbelt)

Tore: 1:0 Max Schweininger (15.), 2:0 Elshan Abaszada (72.), 3:0 Elshan Abaszada (79.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Thomas Neumann, Sebastian Graßhoff; Zuschauer: 60