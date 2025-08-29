Für den Gastgeber SV Germania 08 Roßlau endete das Duell mit dem TuS Kochstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem TuS Kochstedt mit einem Remis.

Enrico Franzel (SV Germania 08 Roßlau) netzte nach 25 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

1:1 für SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt – 71. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal neue Impulse zu setzen. Vincent Elias Seiffert ersetzte Elia Sven Lorenz und Felix Möbius kam rein für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite sprangen Willi Veith Böhme für Jan Zuchowski und Robert Mathias Krieg für Philip Streuber ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

Das rettende Tor für den TuS Kochstedt fiel 26 Minuten nach der Pause, als Willi Veith Böhme den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Dessauer Team erzielte (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Ruge (85. Krug), Marzian, Berke, Hanke (46. Möbius), L. Lorenz, E. S. Lorenz (46. Seiffert), Hagendorf, Klausnitzer, Franzel, Fleischer (70. Reichardt)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Karbath, Landgraf, Streuber (57. Krieg), Krüger, Friedrich (90. Ziemba), Richter, Hein (75. Denell), Strokosch (75. Täubrecht), Zuchowski (46. Böhme), Hensen

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199