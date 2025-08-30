Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (1:0) ging der FC Victoria Wittenberg von Trainer Andreas Wappler aus dem Duell mit der SG 1919 Trebitz vom Platz.

Wittenberg/MTU. Die 41 Besucher des Arthur-Lambert-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger schlugen die Gäste aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Wappler am Ende der ersten Halbzeit, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter intervenieren. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen (44.). Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Lucas Tann den Ball ins Netz (50.).

50. Minute: FC Victoria Wittenberg mit 2:0 Vorsprung

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Wappler im gegnerischen Tor. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Benjamin Witt den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 festigte (86.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Klanert (70. Ritter), Tann (83. Rasche), Hüller (46. Thöner), Huth, Henska (76. J. Müller), Kießling, Arlt, Dorn, Witt

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Födisch, Kirschke, Grobmann (69. Gröber), Krott, Poenicke, Bilke, Schneider (82. Schütz), Oberländer, Kühne, Preuß

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41