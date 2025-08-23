Für den Gastgeber SV Blau-Rot Coswig endete das Duell mit dem SV 1922 Pouch-Rösa am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 3:3 (0:3)-Punkteteilung.

Coswig/MTU. Nach einer aufregenden Aufholjagd haben sich der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag 3:3 (0:3) getrennt.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Sebastian Grimm vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Christos Paschos das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (38.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Fernando Gentil Da Cunha (42.) erzielt wurde.

42. Minute: SV Blau-Rot Coswig 0:2 im Hintertreffen

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Tim Schölzel den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Coswiger Team erzielte (90.+3). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Guroll (61. N. Schölzel), Schaaf (61. Körner), Schmidt, Warnecke, T. Schölzel, Löwe, Bergt, Körnicke, Plotz (46. Kappel), M. Ziem (84. Giese)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Kunyk, Richter, Gentil Da Cunha, Paschos, Ersed, Hulovych, Shaba, Synovyd, Rocktäschel, Tale (70. Hänisch)

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85