Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Seegrehna vor 100 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf freuen.

Wittenberg/MTU. In einer überraschenden Kehrtwende hat der SV Seegrehna nach einem klaren Rückstand den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Gleich nach Kick-Off schoss Tobias Heinze das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (1.). Die Wittenberger konterten in der 41. Spielminute. Diesmal war Moritz Schütz der Torschütze.

SV Seegrehna und SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – 1:1 in Minute 41

Unentschieden. Seegrehnas Jonas Trenkel konnte seinem Team in Minute 67 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christoph Thauer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (87.). Damit war der Erfolg der Wittenberger gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

SV Seegrehna: Brandenburg – Schütz, Schüler, Herold (61. Stark), Schenke, Trenkel, Jäckel, Ruprecht, Geißler, Thauer (87. Kruse), Griedel (76. Weise)

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Tietel, Krohn, Heinze, Winter, Jentzsch (55. Räbiger), Elmenthaler, Brückner, Alter, Heinze (71. Neumann), Gresse (77. Bieleke)

Tore: 0:1 Tobias Heinze (1.), 1:1 Moritz Schütz (41.), 2:1 Jonas Trenkel (67.), 3:1 Christoph Thauer (87.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Marek Scholz, Niklas Schimpf; Zuschauer: 100