Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Gastgeber SV Germania 08 Roßlau gegen die SG Empor Waldersee ein 2:2 (2:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

In Minute 15 schoss Michel Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Robert Ruge den Ball ins Netz.

SV Germania 08 Roßlau führt in Minute 42 mit 2:0

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Die SG Empor Waldersee steckte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erlangen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hagendorf, Richter, Ruge, Mieth, Seiffert (78. Möbius), Fleischer (55. Reichardt), Marzian (76. Michaelis), Müller (38. Hanke), Franzel, Klausnitzer

SG Empor Waldersee: Köhler – Schilling, Westendorf, Gaedke, Griebner, Chebbah (78. Loppnow), Meßing (46. Rubitzsch), Schäfer (46. John), Eckardt, Vogel, Schulze

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80