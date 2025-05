Ein 2:2 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Stahl Aken und SV 1922 Pouch-Rösa am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Aken/MTU. Der FC Stahl Aken und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer fesselnden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (0:0).

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Serhii Siverchuk (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte in der 8. Minute der zweiten Halbzeit (53.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Christos Paschos (56.) erzielt wurde.

FC Stahl Aken gerät 0:2 ins Hintertreffen – 56. Minute

Aken lag 0:2 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lucas Rzeznitzeck startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 1:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

Das rettende Tor für den FC Stahl Aken fiel 20 Minuten nach der Halbzeitpause, als Rzeznitzeck den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Akener Team errang (65.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Stahl Aken wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 74 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV 1922 Pouch-Rösa

FC Stahl Aken: Papsdorf – Saliou, Ufer, Rzeznitzeck, Abdul Awali (63. Krenzler), Dreßler, Zakhel, Müller, Franz, Saalmann (63. Knauth), Belger

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Shaba, Quilitzsch (69. Neumann), Gkouvas, Synovyd, Ersed (75. Krasnokutskyi), Robalo, Ronneburg, Rocktäschel, Siverchuk, Paschos

Tore: 0:1 Serhii Siverchuk (53.), 0:2 Christos Paschos (56.), 1:2 Lucas Rzeznitzeck (57.), 2:2 Lucas Rzeznitzeck (65.); Schiedsrichter: Martin Beutel (Halle); Assistenten: Clemens Band, Nico Fricke; Zuschauer: 40