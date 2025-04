Am 22. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erzielte der Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gegen den SV 1922 Pouch-Rösa ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Freitag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Roy Hawel (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte 17 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Aber die Muldestauseer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Oleksii Hulovych erzielt.

43. Minute 1. FC Bitterfeld-Wolfen II und SV 1922 Pouch-Rösa im Gleichstand – 1:1

Unentschieden. Pouch-Rösas Oleksandr Synovyd konnte seinem Team in Minute 63 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.04.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 22

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Christopher Pötzsch den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Bitterfeld-Wolfener Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV 1922 Pouch-Rösa

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Koller – Pabstmann, Schneidewind (75. Jentzsch), Hawel (82. Tran Nguyen Gia), Pötzsch, Eberhard, Nelles, Erler (82. Achilles), Biriuk (46. Elflein), Riediger, Csehil

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Hulovych (75. Quilitzsch), Kunyk, Gkouvas, Sickert, Robalo, Shaba, Synovyd, Ersed (24. Hänisch), Wittek, Paschos (63. Gentil Da Cunha)

Tore: 1:0 Roy Hawel (17.), 1:1 Oleksii Hulovych (43.), 1:2 Oleksandr Synovyd (63.), 2:2 Christopher Pötzsch (87.); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel Göttel, Yvonne Roy; Zuschauer: 243