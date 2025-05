Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II erzielte am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 44 Fußballfans einen klaren 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Allemannia 08 Jessen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Im Spiel zwischen Bitterfeld-Wolfen und Jessen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen.

Michel Nick Wedmann (SV Allemannia 08 Jessen) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Aber die Bitterfeld-Wolfener gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 45 wurde das Gegentor durch Niklas Achilles erzielt.

Minute 45 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gleichauf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Bitterfeld-Wolfens Viacheslav Biriuk konnte seinem Team in Minute 71 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Jessen. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 18 (87.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 25

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Til Nicholas Krüger den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (90.). Damit war der Sieg der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Allemannia 08 Jessen

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Koller – Eberhard (70. Schneidewind), Biriuk, Achilles (80. König), Riediger, Pötzsch (89. Tran Nguyen Gia), Csehil, Krüger, Erler (89. Kirchhoff), Nelles (85. Ristok), Pabstmann

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Schramm (46. Wilhelms), Heinrich, Schüler (82. Thoß), Ockler, Michalke (74. Askar), Dietel (60. Rehain), Quinque, Winter, Wedmann, Olexy

Tore: 0:1 Michel Nick Wedmann (24.), 1:1 Niklas Achilles (45.), 2:1 Viacheslav Biriuk (71.), 3:1 Wim-Willo König (87.), 4:1 Til Nicholas Krüger (90.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 44