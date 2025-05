Bauchgefühl und Kopfkino: Was im Fernduell mit Lok Leipzig um den Aufstieg noch für den Halleschen FC spricht

Berlin/Chemnitz/MZ - Es bleiben zwei Möglichkeiten: Der Hallesche FC könnte Tabellenrechner bemühen, die Personallage beim 1. FC Lokomotive Leipzig studieren, vielleicht auch Hinweise an den VFC Plauen schicken. Oder er könnte einfach auf das Bauchgefühl von Dennis Kutrieb vertrauen. „Ich habe vor dem Spiel gesagt, wenn Halle heute gewinnt, werden sie es machen“, sagte der Trainer des BFC Dynamo am Freitagabend in Berlin. Da war klar: Halle hat gewonnen, mit 2:1. „Und ich habe meist ein gutes Bauchgefühl“, schob Kutrieb hinterher. Da musste Mark Zimmermann, sein Trainerkollege vom Halleschen FC, schmunzeln.