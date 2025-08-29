Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV Seegrehna am Freitag nicht, als er sich vor 111 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die SG Empor Waldersee verabschieden musste.

1:3 – SV Seegrehna verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Empor Waldersee

Wittenberg/MTU.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Ebrima Ceesay für gast traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Tore in Nachspielminute 2 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

SV Seegrehna Kopf an Kopf mit SG Empor Waldersee – 1:1 in Minute 50

Unentschieden. gasts Jason Schilling konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SG Empor Waldersee musste einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 3:1 gingen die gaster als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SG Empor Waldersee

SV Seegrehna: Brandenburg – Geißler (78. Weise), Ruprecht (55. Stark), Gäbelt, Jäckel, T. Schenke (69. Böhme), B. Schenke, Thauer, Griedel, Kruse (55. Trenkel), Schüler

SG Empor Waldersee: Köhler – Ceesay (64. John), Gaedke (46. Westendorf), Schäfer, Chebbah, Griebner, Bruch (89. Schmidt), Herro (83. Samaniega Lopez), Berger, Schilling (88. Loppnow), Schulze

Tore: 0:1 Ebrima Ceesay (45.+2), 1:1 Theo Geißler (50.), 1:2 Jason Schilling (70.), 1:3 Adrian Elias Westendorf (81.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Sebastian Bosch; Zuschauer: 111