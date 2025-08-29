Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Germania 08 Roßlau gegen den TuS Kochstedt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Freitag endete das Match zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem TuS Kochstedt mit einem Remis.

Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Enrico Franzel für Roßlau traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

1:1 im Duell zwischen SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt – 71. Minute

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Vincent Elias Seiffert kam rein für Elia Sven Lorenz und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite sprangen Willi Veith Böhme für Jan Zuchowski und Robert Mathias Krieg für Philip Streuber ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erreichen (71.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt

SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Hagendorf, L. Lorenz, E. S. Lorenz (46. Seiffert), Berke, Klausnitzer, Franzel, Fleischer (70. Reichardt), Marzian, Hanke (46. Möbius), Ruge (85. Krug)

TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber (57. Krieg), Friedrich (90. Ziemba), Hein (75. Denell), Karbath, Zuchowski (46. Böhme), Landgraf, Hensen, Richter, Strokosch (75. Täubrecht), Krüger

Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199