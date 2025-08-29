Ergebnis 2. Spieltag 1:1 – Unentschieden zwischen SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt
Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 erreichte der Heimverein SV Germania 08 Roßlau gegen den TuS Kochstedt ein 1:1 (1:0)-Unentschieden.
Es waren bereits 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Enrico Franzel für Roßlau traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
- Austragungsort: Dessau-Roßlau
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 2
1:1 im Duell zwischen SV Germania 08 Roßlau und TuS Kochstedt – 71. Minute
In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Impulse zu setzen. Vincent Elias Seiffert kam rein für Elia Sven Lorenz und Felix Möbius für Paul Ulrich Hanke. Auf der Gastseite sprangen Willi Veith Böhme für Jan Zuchowski und Robert Mathias Krieg für Philip Streuber ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.
26 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Kochstedt erreichen (71.).
Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – TuS Kochstedt
SV Germania 08 Roßlau: Kagelmacher – Hagendorf, L. Lorenz, E. S. Lorenz (46. Seiffert), Berke, Klausnitzer, Franzel, Fleischer (70. Reichardt), Marzian, Hanke (46. Möbius), Ruge (85. Krug)
TuS Kochstedt: Jeßwein – Streuber (57. Krieg), Friedrich (90. Ziemba), Hein (75. Denell), Karbath, Zuchowski (46. Böhme), Landgraf, Hensen, Richter, Strokosch (75. Täubrecht), Krüger
Tore: 1:0 Enrico Franzel (25.), 1:1 Willi Veith Böhme (71.); Schiedsrichter: Tim Westphal (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Ronny Plenz; Zuschauer: 199