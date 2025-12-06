Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Coach Christian Bilkenroth feierte einen überlegenen Erfolg über die ZLG Atzendorf/Förderstedt mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

SV Plötzkau 1921 deutlich dominant im Spiel gegen ZLG Atzendorf/Förderstedt – 5:1

Plötzkau/MTU. Fünfmal hat der SV Plötzkau 1921 am Samstag gegen die Gäste aus Atzendorf/Förderstedt eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Plötzkauer.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Hannes Gruschetzki das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.). Die Plötzkauer konterten in der 44. Minute. Diesmal war Sebastian Tolle der Torschütze.

44. Minute SV Plötzkau 1921 auf Augenhöhe mit ZLG Atzendorf/Förderstedt – 1:1

Tobias Reiners traf für Plötzkau in Minute 75, Mario Hesse in Minute 78 und Sebastian Horner in Minute 87. Spielstand 4:1 für den SV Plötzkau 1921.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nach wenigen Momenten gelang es Hesse, den Ball erneut ins Netz zu befördern (89.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Weirauch (66. Drici), Döltz (46. Horner), Bartel (78. Zimmermann), Hesse, Gruschetzki, Kluge, Van Linthout, Reiners, Von Lachner (66. Beck), Hoppe (78. Fricke)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Bock, Maier (73. Löbel), Wolter, Smetana, Tupy, Camsky, Raschek, Tolle, Hoppmann, Pfau

Tore: 1:0 Hannes Gruschetzki (1.), 1:1 Sebastian Tolle (44.), 2:1 Tobias Reiners (75.), 3:1 Mario Hesse (78.), 4:1 Sebastian Horner (87.), 5:1 Mario Hesse (89.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Reiner Henze; Zuschauer: 78