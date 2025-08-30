Der SV Plötzkau 1921 unter Leitung von Trainer David Hildebrandt feierte einen überlegenen Erfolg über den SV Einheit Bernburg mit einem 4:0 (0:0) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Constantin Döltz das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Mario Hesse den Ball ins Netz (61.).

SV Plötzkau 1921 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 61. Minute

Der Siegeszug der Plötzkauer brach nicht ab. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Pascal Fechtner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (77.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plötzkauer aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Plötzkauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Gebbert (65. Fechtner), Christmann (78. Zimmermann), Gruschetzki, Mäkel (78. Popp), Sack, Bartel (56. Hoppe), Kluge, Döltz (78. Böber), Hesse, Van Linthout

SV Einheit Bernburg: Käding – Ehrich (75. Zavatta), Haiduk, Pundzin (46. Schwarz), Kuhn (79. Krug), Apel, Schaaf, Homri (62. Kohl), Walcer (46. Kupka), Krüger, Krug

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192