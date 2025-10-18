Osterwieck/MTU. Der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Sven Hahmann, als Lukas Klein für Osterwieck traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen (51.). Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

52. Minute SV Eintracht Osterwieck auf Augenhöhe mit SV Langenstein – 1:1

14 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Osterwiecker Elf erzielen (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Hildach, Gens, Diefert (70. G. Badstübner), Meyer, Steinke (70. Dzial), Stingl, Krumpach, Schmidt (70. Kessler), Klein (78. K. Badstübner), Sobert

SV Langenstein: Eitz – Hoeft, Priese, Hanke, Ferdenus, Neutzner, Schulze, Rappe (85. Eska), Götting, Bellan, Pinta (71. Holtzheuer)

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226