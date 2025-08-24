Der SV Darlingerode/Drübeck hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck mit 1:4 (0:2).

SV Darlingerode/Drübeck verliert auf dem heimischen Platz mit 1:4 gegen SV Eintracht Osterwieck

Ilsenburg (Harz)/MTU. Vor 240 Zuschauern hat sich das Team von Mike Knobelsdorf mit 1:4 (0:2) gegen Osterwieck geschlagen geben müssen.

In Minute 21 schoss Tim Stingl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Osterwiecker legten in der 39. Spielminute nach. Wieder war Stingl der Torschütze.

SV Darlingerode/Drübeck gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 39

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stingl traf in Minute 50 und Etienne Katzorke in Minute 81. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Nur drei Minuten darauf konnte Nils Keil (Darlingerode/Drübeck) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Darlingerode/Drübeck erzielen (84.). Die Ilsenburger sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – SV Eintracht Osterwieck

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Lüderitz (65. Krebs), Trute, Stretzel (75. Wachsmuth), Braitmaier, Boje (46. Festerling), Niehoff, Keck, Kühne, Keil, Rogacki (88. Gallert)

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Hildach (65. Steinke), Krumpach, Stingl, Badstübner, Klein (46. Badstübner), Meyer, Gens, Schmidt (77. Großhennig), Matzelt (77. Katzorke), Dzial (65. Kessler)

Tore: 0:1 Tim Stingl (21.), 0:2 Tim Stingl (39.), 0:3 Tim Stingl (50.), 0:4 Etienne Katzorke (81.), 1:4 Nils Keil (84.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Fynn Stahnke, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 240