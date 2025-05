Dem SV 1890 Westerhausen II gelang es am 25. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Quedlinburger SV mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 110 Zuschauer waren live dabei.

Thale/MTU. Die 110 Besucher der dachbleche24 Wolfsberg-Arena haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Westerhausener schlugen die Gäste aus Quedlinburger mit 3:0 (1:0) souverän.

Ronny Borchardt (SV 1890 Westerhausen II) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Westerhausen noch einen drauf: In Minute 62 wurde das zweite Tor durch Marco Michaelis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 25

SV 1890 Westerhausen II führt nach 62 Minuten 2:0

29 Minuten nach der Pause konnte Michaelis (Westerhausen) den Ball erneut über die Linie bringen (74.). Mit 3:0 gingen die Westerhausener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Quedlinburger SV

SV 1890 Westerhausen II: Werner – Lindenberg, Fricke, Demirovic, Kittke (75. Sidibe), Stender, Stockhaus, Michaelis, Borchardt (85. Ruch), Gottschalck (58. Maulhardt), Reitzig (85. Blume)

Quedlinburger SV: Bachor – Henneberg (46. Zander), Stertz, Brunner, Lindow (80. Fritsch), Deiters, Möller (46. Arbeiter), Soyka (71. Rieneckert), Pflug, Spannaus, Rink

Tore: 1:0 Ronny Borchardt (35.), 2:0 Marco Michaelis (62.), 3:0 Marco Michaelis (74.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Nils Ole Schäfer; Zuschauer: 110