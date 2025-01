Der SV 1890 Westerhausen II erzielte am 11. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 43 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Eilslebener SV.

Thale/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SV 1890 Westerhausen II nach einem klaren Rückstand den Eilslebener SV mit einem 3:1 (1:1) bezwungen. Schiri Thomas Wissel (Magdeburg) verteilte während des Spiels etliche Karten. Alles in allem neun Karten inklusive drei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Laurin Matthies traf für den Eilslebener SV in Spielminute 19 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Eilslebener konterten in der 39. Spielminute. Diesmal war Soeren Maulhardt der Torschütze.

SV 1890 Westerhausen II und Eilslebener SV – 1:1 in Minute 39

Unentschieden. Westerhausens Denis Neumann konnte seinem Team in Minute 65 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.11.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Marcel Fricke, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 auszubauen (90.+4). Der SV 1890 Westerhausen II hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – Eilslebener SV

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Gottschalck (90. Bendzko), Rathsack, S. Werner, Lucas Silva, Maulhardt, Soares De Santana (86. Theermann), Fricke, Helmdag, Neumann, Stockhaus (46. Yamamoto)

Eilslebener SV: Bergeest – Weber (25. Wilke), Wittek (75. Köhler), Sacher, Haus (75. Klimek), Hasse, Matthies, Jakobs (65. Hampel), Reber, Falk, Bach

Tore: 0:1 Laurin Matthies (19.), 1:1 Soeren Maulhardt (39.), 2:1 Denis Neumann (65.), 3:1 Marcel Fricke (90.+4); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Stephan Mattheis, Cedric Kahl; Zuschauer: 43