Quedlinburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf um Tino Herrchen hat am Samstag vor 69 Zuschauern im GutsMuths-Stadion ganze elf Bälle einstecken müssen. Die Partie endete 0:11 (0:4).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 34 Minuten schoss Moritz Lehmann mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Krumnow (40.) erzielt wurde.

Minute 40: Quedlinburger SV liegt 0:2 zurück

Der Siegeszug der Berßeler brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Chris Heimlich im gegnerischen Tor. Luran-Zarin Engelhardt traf in Minute 43, Daniil Shmelov zweimal in Minute 45 und 52, Joao Victor Gomes Paranagua in Minute 62, Shmelov in Minute 73, Ayumu Masaka in Minute 75 und Ayumu Masaka in Minute 82. Spielstand 10:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Nach wenigen Momenten gelang es Enrico Gerlach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:11 zu erweitern (87.).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – TSV Berßel

Quedlinburger SV: Geuer – Pflug, Möller, Garcia Castillo (62. Gutenmorgen), Steller, Deiters, Stertz (62. Kunisch), Spannaus, Zander, Rieneckert, Lindow

TSV Berßel: Hanns – Kryshtal (67. Masaka), Shmelov, Lehmann, Lehmann, Krumnow, Engelhardt (67. Bohomol), Kolobov (77. Garrett), Habel, Gomes Paranagua (82. Gerlach), Gaspar Da Nobrega (78. Rodrigues Carneiro Mendes Silva)

Tore: 0:1 Moritz Lehmann (34.), 0:2 Maximilian Krumnow (40.), 0:3 Luran-Zarin Engelhardt (43.), 0:4 Daniil Shmelov (45.), 0:5 Daniil Shmelov (52.), 0:6 Joao Victor Gomes Paranagua (62.), 0:7 Daniil Shmelov (73.), 0:8 Ayumu Masaka (75.), 0:9 Yaroslav Bohomol (78.), 0:10 Ayumu Masaka (82.), 0:11 Enrico Gerlach (87.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 69