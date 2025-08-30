Der Quedlinburger SV erzielte am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck durch.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Johannes Bode für Quedlinburger traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Quedlinburger SV führt nach 86 Minuten 2:0

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Henning Hamann den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (86.). Damit war der Erfolg der Quedlinburgerer entschieden. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Deiters, Spannaus (36. Beti), Rieneckert (38. Apel), Filippov, Pflug, Lindow (59. Hahn), Bode, Hamann, Struckmeyer (39. Arbeiter), Brunner

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Keck (85. Bressel), Keil, Braitmaier, Stretzel (61. Wachsmuth), Trute (86. Boje), Kühne, Rogacki, Niehoff, Lüderitz (76. Weidner), Festerling

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65