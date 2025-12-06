Ergebnis 13. Spieltag Knappe Niederlage: SV Langenstein verliert 0:1 gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
Eine Niederlage für den SV Langenstein besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).
Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.
In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 13
Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
SV Langenstein: Eitz – Priese (85. Schulze), Hoeft, Rappe (75. Herrmann), Ferdenus, Bellan, Pinta (46. Eska), Neutzner, Gifhorn, Götting (66. Holtzheuer), Hanke
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Watanabe (83. Waldmann), Bollmann, Reuss, Abel, Donner (75. Hinze), Hanns, Kuthe, Klaus
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50