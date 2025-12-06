weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Ergebnis 13. Spieltag: Knappe Niederlage: SV Langenstein verliert 0:1 gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

Eine Niederlage für den SV Langenstein besiegelte den 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 0:1 (0:1).

Aktualisiert: 07.12.2025, 03:51

Halberstadt/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem SV Langenstein und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II. 50 Zuschauer verfolgten das Spiel im Friedensstadion Pl.4.

In Minute 23 brachte Marinus Hartmut Udo Hotopp die Gäste in Führung.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.30 Uhr
  • Austragungsort: Halberstadt
  • Wettbewerb: Landesklasse 3
  • Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Langenstein: Eitz – Priese (85. Schulze), Hoeft, Rappe (75. Herrmann), Ferdenus, Bellan, Pinta (46. Eska), Neutzner, Gifhorn, Götting (66. Holtzheuer), Hanke
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (90. Kiefer Morobel), Gödeke, Watanabe (83. Waldmann), Bollmann, Reuss, Abel, Donner (75. Hinze), Hanns, Kuthe, Klaus
Tore: 0:1 Marinus Hartmut Udo Hotopp (23.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Meike Scholze, Nico Sandner; Zuschauer: 50