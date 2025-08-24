Für den Blankenburger FV endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Blankenburg/MTU. Die Begegnung zwischen dem Blankenburger FV und dem SV Langenstein hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Langenstein auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:2 (1:1) für sich.

In Minute 16 schoss Eric Karsten Heindorf das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Aber die Langensteiner gaben sich nicht so leicht geschlagen: Drei Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Janne Andreas Neutzner erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Blankenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Blankenburger FV Kopf an Kopf mit SV Langenstein – 1:1 in Minute 42

In Minute 58 fiel das letzte Tor der Partie. 13 Minuten nach der Pause gelang es Neutzner, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit dem Langensteiner Team den Sieg zu verschaffen (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Blankenburger FV wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der Blankenburger FV rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: Blankenburger FV – SV Langenstein

Blankenburger FV: Effler – Krause, Matthes (78. Schnabel), Müller, Kuhbach, Heindorf, Schröder, Lepetit (70. Schinke), Reinhardt, Alhndi (63. Klebe), Schwarzenberg

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Ferdenus, Pinta (80. Gifhorn), Rappe, Heine, Priese, Holtzheuer (63. Götting), Hanke (31. Hoeft), Bellan, Krumnow

Tore: 1:0 Eric Karsten Heindorf (16.), 1:1 Janne Andreas Neutzner (42.), 1:2 Janne Andreas Neutzner (58.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Ralf Wondratschek, Manuel Stein; Zuschauer: 310